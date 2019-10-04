По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам». Шашмин в тот момент находился на площади перед зданием правительства.

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

Армия и оружие Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.

Культура Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.

Политика В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.

Авто Chevrolet Tracker обошел по продажам Hyundai Creta За лето на территории Китая было реализовано 10 тысяч экземпляров, что дало возможность кроссоверу обогнать по объемам продаж Hyundai Creta/ix25.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Футбол Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Политика Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Здоровье Ученые назвали вызывающие диабет профессии Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Гаджеты Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Политика Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.

Шоу-бизнес После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.

Армия и оружие В Израиле заявили о пуске двух ракет из сектора Газа Израильские военные зарегистрировали пуск двух ракет из сектора Газа, которые не достигли территории еврейского государства.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.