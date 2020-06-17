Коронавирус
ProstoProSportУ шести игроков «Ростова» зафиксировали заражение коронавирусом
Сегодня стало известно, что тестирование в футбольном клубе «Ростов» выявило шесть случаев инфицирования коронавирусом среди игроков. Известный комментатор Нобель Арустамян опубликовал в своем телеграм-канале этот список.
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Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Интернет
В Twitter теперь можно записывать голосовые сообщения
В Twitter запустили возможность размещать голосовые записи. Теперь твиты можно наговаривать, стараясь уложиться в лимит 140 секунд.
Игромания.ру 15:57
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в чемпионате Англии по футболу
Интерфакс-Спорт 17:26
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Армия и оружие
Российские системы отследили бомбардировщики ВВС США над Тихим океаном
Российские радиолокационные станции отследили полет американских бомбардировщиков В-52Н над Тихим океаном, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 13:21
Происшествия
В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины
Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос 05:54
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Кино
Вышел трейлер зомби-хоррора «Поезд в Пусан 2»
Сеул, 16 июня 2020, 14:44 — REGNUM Трейлер хоррора режиссера из Южной Кореи Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2», из которого становится ясно название нового фильма, опубликовали в YouTube.
REGNUM вчера в 07:44
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Общество
Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали
Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Lenta.ru 11:41
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
Общество
Павел Дуров обвинил Facebook в поддержке мошенников
Facebook и Instagram «зарабатывают на рекламе мошеннических схем». Эти схемы «запускаются от моего имени».
BFM.ru 13:50
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести военных из Германии
Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
ТАСС вчера в 07:35
Космос
Фото дня: яркая галактика со вспышкой звёздообразования
3DNews 15 июня в 03:46
Культура
Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы
Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна 09:15
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv вчера в 04:32
Кино
Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука
Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
REGNUM вчера в 12:53
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Общество
Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42