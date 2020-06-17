Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУ шести игроков «Ростова» зафиксировали заражение коронавирусом

Сегодня стало известно, что тестирование в футбольном клубе «Ростов» выявило шесть случаев инфицирования коронавирусом среди игроков. Известный комментатор Нобель Арустамян опубликовал в своем телеграм-канале этот список.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ru13:00

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится 19 июня

Metaratings10:51

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
347
Интернет

В Twitter теперь можно записывать голосовые сообщения

В Twitter запустили возможность размещать голосовые записи. Теперь твиты можно наговаривать, стараясь уложиться в лимит 140 секунд.
Игромания.ру 15:57
1
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4,9K
Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
4
Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
1
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
976
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в чемпионате Англии по футболу

Интерфакс-Спорт 17:26
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Армия и оружие

Российские системы отследили бомбардировщики ВВС США над Тихим океаном

Российские радиолокационные станции отследили полет американских бомбардировщиков В-52Н над Тихим океаном, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 13:21
21
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос 05:54
120
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
156
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
231
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
648
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
290
Кино

Вышел трейлер зомби-хоррора «Поезд в Пусан 2»

Сеул, 16 июня 2020, 14:44 — REGNUM Трейлер хоррора режиссера из Южной Кореи Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2», из которого становится ясно название нового фильма, опубликовали в YouTube.
REGNUM вчера в 07:44
4
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
884
Общество

Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали

Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Lenta.ru 11:41
Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
171
Общество

Павел Дуров обвинил Facebook в поддержке мошенников

Facebook и Instagram «зарабатывают на рекламе мошеннических схем». Эти схемы «запускаются от моего имени».
BFM.ru 13:50
72
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
1,6K
Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести военных из Германии

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
ТАСС вчера в 07:35
3
Космос

Фото дня: яркая галактика со вспышкой звёздообразования

3DNews 15 июня в 03:46
Культура

Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна 09:15
1
Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv вчера в 04:32
5
Кино

Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука

Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
REGNUM вчера в 12:53
4
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
7
Общество

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
3,6K
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное