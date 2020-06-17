Сегодня стало известно, что тестирование в футбольном клубе «Ростов» выявило шесть случаев инфицирования коронавирусом среди игроков. Известный комментатор Нобель Арустамян опубликовал в своем телеграм-канале этот список.

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Интернет В Twitter теперь можно записывать голосовые сообщения В Twitter запустили возможность размещать голосовые записи. Теперь твиты можно наговаривать, стараясь уложиться в лимит 140 секунд. 1

Шоу-бизнес Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей. 4

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 976

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Происшествия В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien. 120

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Кино Вышел трейлер зомби-хоррора «Поезд в Пусан 2» Сеул, 16 июня 2020, 14:44 — REGNUM Трейлер хоррора режиссера из Южной Кореи Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2», из которого становится ясно название нового фильма, опубликовали в YouTube. 4

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Общество Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. 1,6K

Культура Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо». 1

Кино Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука. 4

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