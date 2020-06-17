Коронавирус

Sport.ruSport.ruВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что в футбольном клубе "Ростов" были обнаружены шесть случаев заболевания коронавирусом. Тренерский штаб клуба вместе с игроками помещены на карантин.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ru13:00

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
455
Происшествия

Михаила Ефремова привезли на допрос

Газета.Ru 08:16
186
Политика

В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн

В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК вчера в 07:23
5
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,7K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Газета.Ru 03:13
4,9K
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:22
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
128
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
15
Экономика

Агроферму для выращивания сои и риса откроют в Приморском крае

Новая агроферма для выращивания сои и риса появится в Хорольском муниципальном округе Приморья.
Известия 08:23
3
Политика

Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране

Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
486
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
150
Политика

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
6
Здоровье

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
3K
Авто

Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок вчера в 10:53
20
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
809
Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
53
Экономика

Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).
РБК 17:00
Политика

Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Экономика

В России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан

Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.
Газета.Ru 15:49
2,4K
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
930
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
435
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
18
Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Кино

Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon

NewInform 09:24
3
Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
1
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
125
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
43
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
120
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное