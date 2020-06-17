Коронавирус
Sport.ruВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом
Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что в футбольном клубе "Ростов" были обнаружены шесть случаев заболевания коронавирусом. Тренерский штаб клуба вместе с игроками помещены на карантин.
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Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Газета.Ru 08:16
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК вчера в 07:23
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Газета.Ru 17:22
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Экономика
Агроферму для выращивания сои и риса откроют в Приморском крае
Новая агроферма для выращивания сои и риса появится в Хорольском муниципальном округе Приморья.
Известия 08:23
Политика
Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране
Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Авто
Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году
Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок вчера в 10:53
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Экономика
Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма
Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).
РБК 17:00
Политика
Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Экономика
В России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан
Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.
Газета.Ru 15:49
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Кино
Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon
NewInform 09:24
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01