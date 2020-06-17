Коронавирус
Sport.ruВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом
Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что в футбольном клубе "Ростов" были обнаружены шесть случаев заболевания коронавирусом. Тренерский штаб клуба вместе с игроками помещены на карантин.
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Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
Авто
Новый Citroen C4 показался на видео
Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
SpeedMe вчера в 07:14
Политика
МИД КНР сообщил о стабильности ситуации на китайско-индийской границе
Ситуация на китайско-индийской границе, где ранее произошли столкновения, в целом стабильная, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Политическая Экспертиза 03:50
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Политика
Митинг с требованием отставки Зеленского проходит в Киеве
Политическая Экспертиза 04:20
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Здоровье
680 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО 10:35
Общество
Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза
Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда вчера в 02:21
Общество
Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Армия и оружие
В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве
Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Футбол
Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.
Татар-информ 06:02
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40