Коронавирус

Sport.ruSport.ruВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что в футбольном клубе "Ростов" были обнаружены шесть случаев заболевания коронавирусом. Тренерский штаб клуба вместе с игроками помещены на карантин.
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В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Sport.ru10:59

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Sport24.ru10:04

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Чемпионат10:14

У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

Metaratings10:09

В «Ростове» шесть случаев заражения коронавирусом, матч с «Сочи» под угрозой срыва

Евро-футбол.ру10:05

В «Ростове» обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Спорт-Экспресс10:05

В «Ростове» выявлено 6 случаев заражения COVID-19. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Нева Спорт10:15
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
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Авто

Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
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Политика

МИД КНР сообщил о стабильности ситуации на китайско-индийской границе

Ситуация на китайско-индийской границе, где ранее произошли столкновения, в целом стабильная, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Политическая Экспертиза 03:50
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

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Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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Происшествия

Допрос Ефремова длился пять часов

ТАСС 13:37
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Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
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Общество

В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
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Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
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Митинг с требованием отставки Зеленского проходит в Киеве

Политическая Экспертиза 04:20
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Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Здоровье

680 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО 10:35
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Общество

Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза

Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда вчера в 02:21
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Общество

Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Армия и оружие

В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23
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Армия и оружие

Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
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Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
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Футбол

Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.
Татар-информ 06:02
Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
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Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
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Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
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В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
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Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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