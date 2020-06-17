Коронавирус

Sport.ruSport.ruВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что в футбольном клубе "Ростов" были обнаружены шесть случаев заболевания коронавирусом. Тренерский штаб клуба вместе с игроками помещены на карантин.
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В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Sport.ru10:59

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Sport24.ru10:04

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Чемпионат10:14

У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

Metaratings10:09

В «Ростове» шесть случаев заражения коронавирусом, матч с «Сочи» под угрозой срыва

Евро-футбол.ру10:05

В «Ростове» обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Спорт-Экспресс10:05

В «Ростове» выявлено 6 случаев заражения COVID-19. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Нева Спорт10:15
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Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
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Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости

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Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

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За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости 21:03
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В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.
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Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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Из-за демонстраций и протестов, связанных с убийством полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп объявил о реформе полиции страны, подписав исполнительный указ «Безопасная полиция для безопасного общества».
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола успокоил болельщиков, сообщив новости о здоровье Эрика Гарсии, который получил серьёзную травму в столкновении со своим голкипером Эдерсоном.
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В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений

В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
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Специалисты создали прорывные технологии для аппарата «Витязь»

Молодые российские специалисты при работе над аппаратом "Витязь-Д", определившим в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, совершили технологический прорыв, создав совершенно новые материалы и приборы, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
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Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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