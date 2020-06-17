Коронавирус
Sport.ruВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом
Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что в футбольном клубе "Ростов" были обнаружены шесть случаев заболевания коронавирусом. Тренерский штаб клуба вместе с игроками помещены на карантин.
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Общество
Сенатор Клинцевич оценил ролик Филиппа Киркорова про десантников
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич оценил ролик с участием певца Филиппа Киркорова в образе десантника.
Online47.ru 19:08
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости 20:19
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Здоровье
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что возможное лечение актера Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитация.
РИА Новости 20:45
Общество
В «зеленой зоне» в Багдаде упали четыре ракеты
РИА Новости 20:47
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 09:43
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском 21:35
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Здоровье
За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 04:09
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Происшествия
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости 21:03
Политика
Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности
В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.
РБК 21:59
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия 21:03
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Политика
Трамп объявил о реформе полиции Соединенных Штатов
Из-за демонстраций и протестов, связанных с убийством полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп объявил о реформе полиции страны, подписав исполнительный указ «Безопасная полиция для безопасного общества».
Время МСК 08:16
Общество
Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка
Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 15 июня в 11:16
Футбол
Гвардиола: «Мне стыдно за то, что белые делали с темнокожими»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола успокоил болельщиков, сообщив новости о здоровье Эрика Гарсии, который получил серьёзную травму в столкновении со своим голкипером Эдерсоном.
Евро-футбол.ру 18:08
Технологии
В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
НТВ 14:45
Армия и оружие
Специалисты создали прорывные технологии для аппарата «Витязь»
Молодые российские специалисты при работе над аппаратом "Витязь-Д", определившим в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, совершили технологический прорыв, создав совершенно новые материалы и приборы, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
РИА Новости 22:11
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
Васин рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Зенитом»
Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о том, как армейцы проводят подготовку к следующему матчу РПЛ против "Зенита", который состоится 20 июня.
Sport.ru 19:43
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45