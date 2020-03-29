Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаКрупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушен

Во время работы на месте происшествия погиб сотрудник МЧС. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стал поджог. Камыш загорелся в субботу днем на левом берегу Дона.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
ТАССвчера в 11:24

Подробнее о событии

На левом берегу Дона один участок огня потушили и три локализовали

Rostof.ruвчера в 15:55

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

ТАССвчера в 19:12

В Ростове при тушении пожара погиб человек

Donnews.ruвчера в 12:17

На левом берегу Дона три очага локализованы и один потушен

1rnd.ruвчера в 16:04

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный ландшафтный пожар

РИА Новостивчера в 19:18

МЧС: два из четырех очагов возгорания на Левом берегу Дона локализованы

Дон-ТРвчера в 14:20

В Ростове пожарный погиб при тушении горящего камыша

Don24вчера в 11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутске

Первый случай заражения новым коронавирусом официально подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ.
Известия вчера в 20:15
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 27 марта в 08:54
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru вчера в 05:14
Спорт

Магдалена Нойнер раскритиковала президента МОК

Спорт-Экспресс вчера в 08:08
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо

Журналисты телеканала Tgcom24 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.
ФАН вчера в 20:43
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com вчера в 11:11
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Авто

Озвучено пять ситуаций, за которые водителей лишат прав по новому КоАП

Новый КоАП предполагает введение балльной системы подсчета нарушений.
Primpress.ru вчера в 17:30
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 27 марта в 10:14
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 10:10
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Футбол

Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею»

"Городея" в домашней игре 2-го тура чемпионата Беларуси уступила солигорскому "Шахтеру".
Soccer.ru вчера в 13:53
Происшествия

Губернатор Ставрополья сообщил новые данные о ситуации с коронавирусом

Губернатор постоянно информирует граждан об эпидемической ситуации.
Победа 26 вчера в 03:48
Гаджеты

Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro с ценой от $420

A1 и A1 Pro — довольно компактные электромопеды и отлично подойдут для женщин, особенно благодаря яркой раскраске.
3DNews 27 марта в 06:11
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 27 марта в 04:30
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
РБК вчера в 15:50
Здоровье

Экс-главный санитарный врач Украины рассказал о распространении коронавируса

Экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал о распространении коронавируса в стране.
Время Пресс вчера в 08:34
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий вчера в 08:56
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное