По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего. Издание пишет, что мужчина вооружен.

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

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