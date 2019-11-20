Происшествия
РБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка
КП - Ростов-на-Дону05:30
Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии
Блокнот Ростов-на-Дону06:03
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Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.