Происшествия

РБКРБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Мать следователя, взявшего жену в заложники, занимала должность министра ЖКХ Калмыкии

Donday.ru06:54

Источник: в Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники

РИА Новости04:24

Центр Ростова оцепили из-за следователя, взявшего в заложники жену

1rnd.ru03:37

В Ростове задержали следователя, взявшего в заложники жену и ребёнка

Donnews.ru04:26

Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка

КП - Ростов-на-Дону05:30

Захвативший в заложники свою жену в Ростове подполковник сдался ФСБ

Rostov gazeta06:08

Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии

Блокнот Ростов-на-Дону06:03
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Путин назвал причину распада СССР

Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
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Принят закон о расчете военных пенсий

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Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

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Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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В Законодательном Собрании прошла встреча сотрудников Владимирской станции «Скорой помощи» с народными избранниками.
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Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Известия вчера в 11:37
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Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
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В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
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В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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