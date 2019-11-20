Происшествия
РБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии
Блокнот Ростов-на-Дону06:03
Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео
КП - Ростов-на-Дону04:11
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Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Хоккей
Сборные России и Финляндии по хоккею сыграют на футбольном стадионе
Игра с участием сборных России и Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Футбол
СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
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Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии
Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование
Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Футбол
«Зенит» посмеялся над непопулярностью «Спартака» в Китае
Пресс-служба «Зенита» на странице в Twitter показала свое преимущество по популярности клуба в Китае над другими командами РПЛ.
Армия и оружие
Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО
НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Происшествия
Украинского депутата нашли мертвым в своем автомобиле
В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины.
Футбол
Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Директор Малого театра рассказала о состоянии Соломина
Ранее Соломина в тяжелом состоянии на скорой помощи доставили в одну из больниц Москвы.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Спорт
Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Экономика
Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре
Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
Экономика
Кудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
Общество