Происшествия

РБКРБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Мать следователя, взявшего жену в заложники, занимала должность министра ЖКХ Калмыкии

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