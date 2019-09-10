Происшествия
РБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии
Блокнот Ростов-на-Дону06:03
Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео
КП - Ростов-на-Дону04:11
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Политика
Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»
Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
Технологии
Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах
Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Политика
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа (ГОЗ).
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. В ноябре монета уже подешевела на $1000
Стоимость главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500.
Происшествия
Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов
Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов модели 737 Next Generation, сообщает The Washington Post.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Футбол
Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
Политика
В Латвии запретили вещание девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии 20 ноября запретил трансляцию девяти русскоязычных каналов, поскольку их бенефициаром является российский банкир Юрий Ковальчук, попавший под действие санкций ЕС, сообщает портал Delfi.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, из-за чего отказался от Бэтмена
Кристиан Бэйл, известный по роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, рассказал из-за чего отказался сниматься в продолжении супергеройской франшизы.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить «крымский сценарий» в НАТО
"Крымский сценарий" не повторится ни в одной стране – члене НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.