Энергетика
Бизнес-газетаВ Ростовской области 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Тепловую энергию населению региона будут сбывать по цене, которая должна вырасти не более, чем на 5,6%. Цену на газ для дончан утвердят к 30 июня 2020 года, он подорожает не более, чем на 3%. Тарифы в отдельных ресурсоснабжающих организациях могут разниться.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
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