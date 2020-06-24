Энергетика

Бизнес-газетаБизнес-газетаВ Ростовской области 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Тепловую энергию населению региона будут сбывать по цене, которая должна вырасти не более, чем на 5,6%. Цену на газ для дончан утвердят к 30 июня 2020 года, он подорожает не более, чем на 3%. Тарифы в отдельных ресурсоснабжающих организациях могут разниться.
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Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

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С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

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В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

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В Ростовской области рассказали о подорожании тарифов ЖКХ

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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам

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В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ruвчера в 10:12
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