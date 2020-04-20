По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.

Политика Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Происшествия Бывший депутат Волчек задержан за вымогательство 8 млн рублей Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. 417

Здоровье Городской суд Праги отменил ограничения, введенные чешским минздравом Предполагается, что сегодня же решения чешского минздрава будут закреплены правительством и, таким образом, останутся в силе, поскольку более не будут противоречить судебному решению.

Общество В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно. 77

Общество Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России". 39

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 1,2K

Армия и оружие Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu. 6

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Общество В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы. 9

Экономика Путин оценил помощь банков россиянам Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. 24

Здоровье В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,5K

Футбол УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов На заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset.

Общество Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. 269

Футбол Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану.

Общество Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками. 62