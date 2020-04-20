Коронавирус
Московский КомсомолецВ Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 апреля 2020 года: число заболевших приближается к 400
КП - Ростов-на-Донувчера в 18:00
Коронавирус на Дону 22 апреля: советы психолога, как пережить самоизоляцию и рост числа зараженных
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 13:00
В Ростовской области зарегистрировано почти 400 больных коронавирусом
Правительство Ростовской областивчера в 03:36
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось почти до 400 человек
Donnews.ruвчера в 03:35
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Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Российская газета 01:03
Политика
Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине
Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:45
Происшествия
Бывший депутат Волчек задержан за вымогательство 8 млн рублей
Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
РЕН ТВ 04:51
Здоровье
Городской суд Праги отменил ограничения, введенные чешским минздравом
Предполагается, что сегодня же решения чешского минздрава будут закреплены правительством и, таким образом, останутся в силе, поскольку более не будут противоречить судебному решению.
Московский Комсомолец 08:47
Общество
В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска
Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
Миасский рабочий 02:30
Общество
Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Музыка
Студентка из Бурятии покорила зрителей федерального канала
Московский Комсомолец Улан-Удэ 07:50
Общество
В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения
Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы.
ТК Звезда 05:07
Экономика
Путин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Здоровье
В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус
С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 08:20
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Футбол
УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов
На заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset.
Чемпионат 07:53
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом
Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану.
ProstoProSport 05:41
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Общество
«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджерам на 40%
Авиакомпания «Аэрофлот» сократила зарплату топ-менеджменту компании на 40%, сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя перевозчика Михаила Демина.
Urbc.Ru 08:22
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Экономика
Системообразующие предприятия смогут реструктуризировать кредиты
Крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.
Известия 08:43