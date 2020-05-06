Коронавирус
Rostov.ruВ Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12
Напомним, на 6 мая в Ростовской области зарегистрировано 1 434 человека с коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 81.
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Число заболевших коронавирусной инфекцией на Дону выросло до 1434 человек
Правительство Ростовской области03:36
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Технологии
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3DNews вчера в 13:30
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Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
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Общество
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В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
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Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
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Lenta.ru 06:30
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Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
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Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
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В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
Наука
Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным
Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса.
Naked Science 05:17
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Эксперт спрогнозировал два сценария роста безработицы в России
Сафонов уверен, что при таком развитии событий безработица достигнет 7-ми млн человек, в это почти 10,5% от населения России.
Live24 вчера в 02:55
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
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Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
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Lenta.ru 06:10
Общество
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В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
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Вести.Ru 05:27
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31