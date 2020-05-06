Напомним, на 6 мая в Ростовской области зарегистрировано 1 434 человека с коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 81.

В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12

Политика Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,3K

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