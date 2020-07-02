В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety. Airbus A320 авиакомпании S7, который выполнял рейс в Москву, приблизился к Boeing 777 компании Emirates Flight, направлявшемуся из Осло в Дубаи.

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