Энергетика

РБК Ростов-на-ДонуРБК Ростов-на-ДонуВ Ростовской области добыча угля сократилась почти на 6% в 2019 году

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В Ростовской области по итогам 2019 года угольные компании региона сократили добычу на 5,7%. Такие данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии региона, опубликованном на сайте донского правительства.
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