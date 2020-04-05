Коронавирус
Российская газетаВ Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
Власти Ростовской области уточнили некоторые ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об охоте и посещении лесов.
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с чего всё началось
Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.Правительство Ростовской области09:46
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В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу
Правительство Ростовской области09:46
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Общество
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Экономика
Список системообразующих предприятий появится 10 апреля
Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Общество
Названы профессии, по которым ударит пандемия
Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Гаджеты
Первые скриншоты iOS 14 появились в Сети
В интернете появились первые скриншоты iOS 14 с новыми обоями.
Космос
Астронавт из космоса дала землянам советы, как справиться с изоляцией
Вашингтон, 4 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Американский космонавт Джессика Меир, выступая с борта Международной космической станции, рассказала о том, как оставаться физически и психически здоровыми, находясь взаперти в закрытом помещении.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
Здоровье
На последней стадии коронавирус поражает все органы
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Общество
Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ
Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Политика
Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса
Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Гаджеты
При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип Huawei
Разработчики Huawei в конце месяца презентовали однокристальную систему Kirin 820, поддерживающую 5G.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Здоровье
Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки
44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
Футбол
Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат
Контракты игроков клубов РПЛ в зоне риска: от "Зенита" и "Локо" до "Урала" и "Сочи" Поэтому попытка взбрыкнуть со стороны Королевского футбольного союза Бельгии, 1 апреля без всяких шуток объявившего, что доигрывать сезон не будет, обречена.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».