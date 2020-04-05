Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Власти Ростовской области уточнили некоторые ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об охоте и посещении лесов.
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с чего всё началось

В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу

Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.
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