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Российская газетаРоссийская газета
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
Rostov gazeta
  • Piter.tv0:55
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Власти Ростовской области уточнили некоторые ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об охоте и посещении лесов.В источнике
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С чего всё начиналось
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В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу

Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.
Правительство Ростовской области 09:46
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