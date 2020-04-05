Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на Официальном портале Правительства Ростовской области. Кроме того, администрация ввела запрет на посещение лесов и охотничьих угодий.
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с чего всё началось

В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу

Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.
Правительство Ростовской области09:46

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Коронавирус коснулся охотников в Ростовской области

Rostov gazeta14:31

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Donday.ru11:55

Губернатор ввёл в Ростовской области новые ограничения из-за коронавируса

Donnews.ru11:44

Новое постановление: рассказываем, когда в Ростове откроют детсады и кому окажут плановую медпомощь

161.ru11:35

В Ростовской области введены новые запреты в связи с режимом самоизоляции

1rnd.ru10:49

В Ростовской области введены новые ограничения в связи с эпидемией COVID-19

Don2410:30

В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу

Правительство Ростовской области09:46
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Футбол

«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты

"Ливерпуль" отправил часть сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 10:41
Экономика

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомости 18:29
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Происшествия

У изолированных в обсерваторе в Шелехове не выявлено коронавируса

У прилетевших из Тайланда россиян, изолированных в обсерваторе в Шелехове, не выявили коронавирусной инфекции.
Иркутск Сегодня 06:25
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Общество

Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса

Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
ТК Звезда 18:45
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Здоровье

Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки

44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
News.ru 09:01
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Телеканал ОТВ 03 апреля в 01:03
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Военное дело вчера в 03:00
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Культура

Квентин Тарантино и Роберт Родригес могут перезагрузить «Хищника» для Disney

Источник утверждает, что Родригесу будет предложено режиссерское кресло новой части «Хищника», тогда как за написание сценария может взяться Тарантино.
Popcornnews.ru 17:30
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском 03 апреля в 22:57
Авто

Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Car.ru 04:50
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Газета.Ru 16:16
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Происшествия

На Кубани от коронавируса вылечились девять человек

По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.
Кубань 24 04:34
Шоу-бизнес

«Пишут всякие гадости»: на Самойлову налетели хейтеры

Рамблер 09:46
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Lenta.ru 19:21
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Политика

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:29
Космос

Свисток смерти, песня мохо и радио УВБ-76: 8 самых жутких аудиозаписей, найденных в Сети

Участники сообщества Reddit.com поделились самыми жуткими аудиозаписями, найденными на просторах Сети.
Life.ru 04:00
Общество

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Вести.Ru 15:47
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