Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.

с чего всё началось

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на Официальном портале Правительства Ростовской области. Кроме того, администрация ввела запрет на посещение лесов и охотничьих угодий.

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