Коронавирус
Газета.RuВласти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на Официальном портале Правительства Ростовской области. Кроме того, администрация ввела запрет на посещение лесов и охотничьих угодий.
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с чего всё началось
Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.Правительство Ростовской области09:46
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В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу
Правительство Ростовской области09:46
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Футбол
«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты
"Ливерпуль" отправил часть сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Экономика
Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Происшествия
У изолированных в обсерваторе в Шелехове не выявлено коронавируса
У прилетевших из Тайланда россиян, изолированных в обсерваторе в Шелехове, не выявили коронавирусной инфекции.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Общество
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса
Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки
44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Культура
Квентин Тарантино и Роберт Родригес могут перезагрузить «Хищника» для Disney
Источник утверждает, что Родригесу будет предложено режиссерское кресло новой части «Хищника», тогда как за написание сценария может взяться Тарантино.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
На Кубани от коронавируса вылечились девять человек
По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
Космос
Свисток смерти, песня мохо и радио УВБ-76: 8 самых жутких аудиозаписей, найденных в Сети
Участники сообщества Reddit.com поделились самыми жуткими аудиозаписями, найденными на просторах Сети.
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.