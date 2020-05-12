Коронавирус
РИА НовостиВ Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Василий Голубев: «Снятие ограничений начинается с 15 мая»
Правительство Ростовской областивчера в 13:59
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Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
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Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО
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N+1 вчера в 09:20
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Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
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Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров
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