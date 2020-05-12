Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

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