Коронавирус
РИА НовостиВ Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Технологии
Иранские учёные создали тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд
Иранские учёные создали тест, выявляющий коронавирусную инфекцию в организме человека всего за 30 секунд.
UfacityNews.ru 15:52
Экономика
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии
Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Игры
Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля
Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews 12:46
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Здоровье
Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным
Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
Вести.Ru 18:00
Общество
Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО
Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru 12:37
Общество
Почему миллиардеры Нисанов и Илиев отдали свой автоцентр под госпиталь для больных COVID-19 и сколько он может стоить
На этой неделе должен заработать новый госпиталь для больных коронавирусом, который откроется на месте автомобильного торгового центра (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе, принадлежащего Году Нисанову и Зараху Илиеву.
Forbes 14:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 13:14
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 04:44
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер
Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Экономика
Забайкалье планирует взять 5 млрд рублей коммерческих кредитов
Власти Забайкальского края намерены привлечь более 5 млрд рублей коммерческих кредитов для сокращения дефицита бюджета и погашения долгов, сообщило 12 мая информагентство «Интерфакс».
Московский Комсомолец Чита 20:30
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34