Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

РИА Новости15:59

В Ростовской области с 15 мая начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения

ТАСС15:40

Василий Голубев: на следующей неделе в Ростовской области могут возобновить работу парикмахерские и автосалоны

Don2413:58

Снятие ограничений в Ростовской области начнётся 15 мая

Donnews.ru14:27

В Ростовской области парикмахерские и автосалоны могут заработать со следующей недели

1rnd.ru14:25

Василий Голубев: «Снятие ограничений начинается с 15 мая»

Правительство Ростовской области13:59

Жителям Ростовской области разрешат заниматься спортом на свежем воздухе

Donday.ru15:34
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия

Глава Кубани сообщил, что с сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи.
Sochi.com 07:52
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа

Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru 13:50
Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
4K
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Здоровье

Объяснены повторные случаи заражения коронавирусом

Специалисты взяли анализы у десятков пациентов, которые переболели COVID-19, и повторные тесты дали положительную реакцию на коронавирус.
Lenta.ru 02:05
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,7K
Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
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Политика

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
7
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
5
Здоровье

AP: в США импортируют контрафактные маски N95

Медицинские респираторные маски N95, партия которых была доставлена в марте в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния), являются контрафактными.
ТАСС 18:51
Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости 18:02
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
37
Происшествия

Россиянина осудят за фейк о безопасности пассажиров авиарейса из Китая

Завершено расследование уголовного дела в отношении россиянина, который распространил ложную информацию о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.
Примечания 11:18
Общество

Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»

Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
ИА Порт Амур 07:52
5
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
345
Общество

Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в стране может быть более чем на 70% выше официальных данных.
RT на русском 06:15
3
Игры

Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля

Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews 12:46
1
Авто

Автоэксперт назвал особенности покупки нового автомобиля у дилера

«Даже если вы берете новый автомобиль у официального дилера, вам обязательно нужно «просветить» его на наличие повреждений», — рассказал в интервью «НьюИнформ» эксперт Владимир Бахарев.
SpeedMe 12:25
Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
2,6K
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
6
Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
7
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
5
Экономика

Производители мебели предупредили о банкротствах из-за карантина

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предупредили о том, что ограничительные меры из-за коронавируса могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев.
Gazeta.SPb 07:57
17
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
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