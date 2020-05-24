Коронавирус
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов
До 23 мая «чистым» по коронавирусу оставался Родионово-Несветайский район, однако, как сообщает пресс-служба правительства региона, 23 мая случай инфекции был подтвержден и в этом муниципалитете.
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Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области
Блокнот Ростов-на-Дону24 мая в 04:10
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек
КП - Ростов-на-Дону24 мая в 05:17
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Компактвэн Fiat 500L снимут с производства
Руководство компании Fiat приняло решение о завершении производства своего компактвэна 500L, о чем сообщает издание Тарантас Ньюс.
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В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Политика
Сроки голосования по Конституции и проведению парада объявит Путин
Президент России Владимир Путин сам объявит новую дату голосования по поправкам в Конституцию и проведению парада, приуроченного годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Smolnarod.ru 06:55
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
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Российская газета 07:05
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Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов высказался о своем голе в ворота «Реала».
Metaratings 06:04
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Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Общество
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В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Экономика
Решетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей
Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
Вести.Ru 06:56
Общество
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
РБК 08:39
Фигурное катание
Фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ТАСС.
МедиаРязань 01:41
Общество
В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами
Якутия.Инфо 03:56
Политика
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Брянской области
Во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с руководителем Брянской области Александром Богомазом.
Городской32 (Брянск) 07:57
Транспорт
В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву
Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
RT на русском вчера в 12:18
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
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Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Кино
Netflix выпустил первый тизер финального сезона «Тьмы»
Стриминговый сервис Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Тьма», премьера которого состоится на платформе 27 июня.
iReactor 08:22
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Хоккей
Хартли зарабатывает в «Авангарде» 100 млн рублей за сезон
Среди хоккеистов больше всех зарабатывает нападающий Свен Андригетто — 90 миллионов рублей за сезон.
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Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33