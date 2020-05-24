Коронавирус

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

До 23 мая «чистым» по коронавирусу оставался Родионово-Несветайский район, однако, как сообщает пресс-служба правительства региона, 23 мая случай инфекции был подтвержден и в этом муниципалитете.
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В Ростовской области не осталось ни одного «чистого» от коронавируса района

Donday.ru24 мая в 03:57
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Руководство компании Fiat приняло решение о завершении производства своего компактвэна 500L, о чем сообщает издание Тарантас Ньюс.
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В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
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Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

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