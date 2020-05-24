До 23 мая «чистым» по коронавирусу оставался Родионово-Несветайский район, однако, как сообщает пресс-служба правительства региона, 23 мая случай инфекции был подтвержден и в этом муниципалитете.

В Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

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