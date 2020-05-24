До 23 мая «чистым» по коронавирусу оставался Родионово-Несветайский район, однако, как сообщает пресс-служба правительства региона, 23 мая случай инфекции был подтвержден и в этом муниципалитете.

В Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

Общество В России повысят накопительные пенсии В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Здоровье Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания. 52

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 886

Общество Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.

Экономика Российский рынок ипотечного кредитования рухнул почти на 40% В Российской Федерации в апреле текущего года объёмы выданных ипотечных кредитов упали на 39 процентов – до 184 миллиардов рублей. 463

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. 1,4K

Происшествия В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны. 65

Фигурное катание Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 8

Политика Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. 7

Общество Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Шоу-бизнес Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения Леонид подчеркнул, что хочет на протяжении всего дня видеть Анжелику счастливой и с улыбкой на лице.