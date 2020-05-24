Коронавирус
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов
До 23 мая «чистым» по коронавирусу оставался Родионово-Несветайский район, однако, как сообщает пресс-служба правительства региона, 23 мая случай инфекции был подтвержден и в этом муниципалитете.
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Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области
Блокнот Ростов-на-Дону24 мая в 04:10
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек
КП - Ростов-на-Дону24 мая в 05:17
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Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Здоровье
Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае
На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания.
Украина.ру вчера в 23:11
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Происшествия
Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх
Число погибших при шквалистом ветре в Свердловской области увеличилось до трёх.
RT на русском вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Спорт
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Экономика
Российский рынок ипотечного кредитования рухнул почти на 40%
В Российской Федерации в апреле текущего года объёмы выданных ипотечных кредитов упали на 39 процентов – до 184 миллиардов рублей.
Newvz.ru вчера в 04:44
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Киберспорт
Valve запустили бета-тестирование Artifact 2.0
Vprognoze.ru 05:03
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Авто
Mercedes показал первое изображение нового S-Class
Компания Mercedes-Benz поделилась первым официальным фото нового S-Класса.
Тарантас Ньюс вчера в 09:27
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска
Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей
Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах
Bimru.ru вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения
Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения Леонид подчеркнул, что хочет на протяжении всего дня видеть Анжелику счастливой и с улыбкой на лице.
Вокруг ТВ 05:07
Космос
В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38