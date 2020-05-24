Коронавирус

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

До 23 мая «чистым» по коронавирусу оставался Родионово-Несветайский район, однако, как сообщает пресс-служба правительства региона, 23 мая случай инфекции был подтвержден и в этом муниципалитете.
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В Ростовской области выявили 152 новых случаев заражения коронавирусом

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В Ростовской области не осталось городов и районов без коронавируса

1rnd.ru24 мая в 03:58

В Ростовской области не осталось «чистых» районов от коронавирусной инфекции

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В Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

Rostof.ru24 мая в 04:14

Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области

Блокнот Ростов-на-Дону24 мая в 04:10

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек

КП - Ростов-на-Дону24 мая в 05:17

В Ростовской области не осталось ни одного «чистого» от коронавируса района

Donday.ru24 мая в 03:57
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Общество

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Здоровье

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае

На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания.
Украина.ру вчера в 23:11
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Происшествия

Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх

Число погибших при шквалистом ветре в Свердловской области увеличилось до трёх.
RT на русском вчера в 12:26
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Спорт

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
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Экономика

Российский рынок ипотечного кредитования рухнул почти на 40%

В Российской Федерации в апреле текущего года объёмы выданных ипотечных кредитов упали на 39 процентов – до 184 миллиардов рублей.
Newvz.ru вчера в 04:44
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Киберспорт

Valve запустили бета-тестирование Artifact 2.0

Vprognoze.ru 05:03
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Pravda.Ru вчера в 12:20
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Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
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Политика

Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
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Авто

Mercedes показал первое изображение нового S-Class

Компания Mercedes-Benz поделилась первым официальным фото нового S-Класса.
Тарантас Ньюс вчера в 09:27
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Происшествия

В Самарской области ликвидировали открытое горение в частных домах

REGNUM 05:02
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Общество

Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска

Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Здоровье

В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей

Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru вчера в 01:31
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Шоу-бизнес

Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения

Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения Леонид подчеркнул, что хочет на протяжении всего дня видеть Анжелику счастливой и с улыбкой на лице.
Вокруг ТВ 05:07
Космос

В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38
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