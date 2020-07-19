с чего всё началось

В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.

Газ для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

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Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале «Евровидения» «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision», — говорится в Instagram группы. 7

Гаджеты Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.

Футбол Сергей Юран: Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ Рулевой «Химок» Сергей Юран в очередной раз прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб не выступит РПЛ.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 2,9K

Музыка Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара» Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.

Общество В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 1,7K

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 47

Шоу-бизнес Тата Бондарчук показала своего бойфренда В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой. 6

Финансы Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. 70

Шоу-бизнес Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun.