Энергетика

МР7.руМР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал
 правовой информации 20 июля.
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