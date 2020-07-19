Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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Источник: «Химки» не будут выступать в РПЛ, их место займут «Крылья Советов»
По информации источника, место «Химок» в РПЛ займут «Крылья Советов», находящиеся на 15-й строчке в элитном дивизионе страны.
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Владельцы РС смогут познакомиться с игрой 14 августа. А сам период раннего доступа продлится полгода, но может затянуться на год.
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По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
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Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
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