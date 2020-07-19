В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.

Газ для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

Все о Твери и Тверской области

Шоу-бизнес Контракт закончился: Бузова рассталась с Манукяном Аналогичные странности были замечены и на странице Давида Манукяна. Он больше не публикует совместные фото с Бузовой. 5

Шоу-бизнес Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей. 28

Армия и оружие В Черном море начались международные военные учения Sea Breeze Киев, 20 июля 2020, 15:45 — REGNUM В акватории Чёрного моря в двадцатый раз начались международные учения Sea Breeze.

Общество В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева. 586

Общество В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 1,7K

Игры Рогалик Dreamscaper выходит в ранний доступ 14 августа Владельцы РС смогут познакомиться с игрой 14 августа. А сам период раннего доступа продлится полгода, но может затянуться на год.

Политика Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность, полномасштабный конфликт между государствами станет катастрофой, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. 5