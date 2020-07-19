С 1 августа цена повысится на 3% и составит 3 974 рубля без учета НДС. Также были установлены новые цены на топливо для промышленности. В Ростовской области цена поднялась на 3% по сравнению с 2019 годом (4 855 рублей) и достигнет 5 001 рубля за 1 000 кубометров.

В Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%

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