Энергетика

Donday.ruDonday.ruВ Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%

С 1 августа цена повысится на 3% и составит 3 974 рубля без учета НДС. Также были установлены новые цены на топливо для промышленности. В Ростовской области цена поднялась на 3% по сравнению с 2019 годом (4 855 рублей) и достигнет 5 001 рубля за 1 000 кубометров.
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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Политика

В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
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Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
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Общество

Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова из-за квартиры

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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
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Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
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К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

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МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении

Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
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Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

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Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
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Кремль не знает о бегстве бывшего топ-менеджера Wirecard в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о перевозе в Россию бывшего операционного директора немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы

Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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Японский автоконцерн Toyota представил спортивную модификацию популярного седана Corolla.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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