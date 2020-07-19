С 1 августа цена повысится на 3% и составит 3 974 рубля без учета НДС. Также были установлены новые цены на топливо для промышленности. В Ростовской области цена поднялась на 3% по сравнению с 2019 годом (4 855 рублей) и достигнет 5 001 рубля за 1 000 кубометров.

В Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%

Все о Твери и Тверской области

Политика В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко. 171

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 206

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1,4K

Энергетика Балтийские страны начали отказываться от российской нефти В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 5

Политика МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии. 33

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 93

Общество Кремль не знает о бегстве бывшего топ-менеджера Wirecard в Россию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о перевозе в Россию бывшего операционного директора немецкой компании Wirecard Яна Марсалека. 30

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 2