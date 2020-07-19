Энергетика
Donday.ruВ Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%
С 1 августа цена повысится на 3% и составит 3 974 рубля без учета НДС. Также были установлены новые цены на топливо для промышленности. В Ростовской области цена поднялась на 3% по сравнению с 2019 годом (4 855 рублей) и достигнет 5 001 рубля за 1 000 кубометров.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
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В одном из интервью звезда в шутку заявил, что не останется без секса, ведь в его доме проживают множество пенсионерок.
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Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
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Кремль не знает о бегстве бывшего топ-менеджера Wirecard в Россию
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Коммерсантъ 07:01
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
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