Коронавирус
Газета.RuВ Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
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Важно соблюдать рекомендации главного санитарного врача и не допустить роста заболеваемости. Пока ежедневно мы регистрируем 80-90 новых случаев. Всего в области инфицировано почти 2000 человек. Чтобы не допустить роста заболеваемости важно строго соблюдать масочный режим.
— Василий Голубев, российский политикDon24 13:58
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