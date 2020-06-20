Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области откроют гостиницы, музеи и библиотеки
Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смягчение ряда ограничительных мер с 22 июня, передаёт ИА REGNUM. «Текущая ситуация позволяет нам принять очередные решения по смягчению ограничений», — отметил глава региона.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ростовской области с 22 июня снимают ряд введенных из-за коронавируса ограничений
Блокнот Ростов-на-Дону08:39
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Происшествия
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат родственников погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский отреагировал в комментарии радиостанции «Говорит Москва» на результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 21:26
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru 06:17
Единоборства
Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг
Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды за сутки проверили его на допинг в ходе подготовки к титульному бою с бразильцем Жозе Алду 11 июля.
News.ru вчера в 07:00
Политика
Американский суд разрешил опубликовать скандальную книгу Джона Болтона
Суд в США отказался удовлетворить иск американского Минюста, в котором содержится требование отложить публикацию мемуаров бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
BFM.ru 21:25
Политика
Путин оценил заслуги медиков в снижении смертности от коронавируса
Президент России Владимир Путин оценил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и отметил, что им удалось достигнуть минимума потерь от этой инфекции.
Lenta.ru 14:30
Происшествия
Завершено следствие по делу расстрелявшего сослуживцев срочника
Предварительное следствие по делу Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части Забайкальского края, завершено.
Российская газета 21:20
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 10:52
Происшествия
В Калининградской области загорелся детский дом
Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Общество
Названы причины, по которым могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера.
Online47.ru 20:17
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru 20:57
Происшествия
У берегов Исландии зафиксировано мощное землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в субботу, 20 июня, у северного побережья Исландии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр сейсмического события находился в 308 километрах от Рейкьявика, его очаг залегал на глубине 2 километра, передает ТАСС.
Вести.Ru 17:11
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС 20:24
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia вчера в 05:08
Авто
Названы лучшие подержанные кроссоверы за 500 тыс. рублей
Правда за 500 тыс. рублей попадаются изжившие свой век экземпляры с пробегом около 200 тыс. км. А замыкает рейтинг Kia Sportage, о ненадежности которого почти слагают легенды.
SpeedMe вчера в 08:13
Общество
В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
SMINEWS в Иванове 19:18
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 18 июня в 14:22
Общество
Вице-президент США отказался произносить «Black lives matter»
Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter». Он подчеркнул, что все жизни имеют значение.
Телеканал 360° 06:59