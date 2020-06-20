Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области откроют гостиницы, музеи и библиотеки
Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смягчение ряда ограничительных мер с 22 июня, передаёт ИА REGNUM. «Текущая ситуация позволяет нам принять очередные решения по смягчению ограничений», — отметил глава региона.
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В Ростовской области с 22 июня снимают ряд введенных из-за коронавируса ограничений
Блокнот Ростов-на-Дону08:39
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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