Коронавирус
ИзвестияВ Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины
Власти Ростовской области в пятницу, 22 мая, объявили о снятии ряда ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.
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Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»
Правительство Ростовской области12:42
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Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
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Известия 13:29
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Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
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Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
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Pravda.Ru вчера в 07:46
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Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии
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РБК 15:01
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Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
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Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии
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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
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