Власти Ростовской области в пятницу, 22 мая, объявили о снятии ряда ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 21

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 268

Политика Грызлов оценил ситуацию в Донбассе Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.

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Политика Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию Демократы в палате представителей США, которые руководят комитетами, потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на письмо парламентариев.

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 112

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 146

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Биатлон Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.

Общество На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона. 48

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Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 962

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева. 371