Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины

Власти Ростовской области в пятницу, 22 мая, объявили о снятии ряда ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.
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Магазинам непродовольственных товаров разрешили работать с 25 мая в Ростовской област

Rostov gazeta13:37

Непродовольственные магазины в Ростовской области возобновят работу со следующей недели

Donday.ru13:06

В Ростовской области с 25 мая откроются непродовольственные магазины

Don2413:15

В Ростовской области расширили перечень работающих предприятий

РБК Ростов-на-Дону13:09

На Дону откроют непродовольственные магазины и дежурные группы в детсадах

Дон-ТР13:33

Власти Ростовской области разрешили открыться магазинам непродовольственных товаров

1rnd.ru12:56

Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»

Правительство Ростовской области12:42
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Bimru.ru вчера в 11:54
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Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
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Общество

Ездить по Москве можно будет только с московским пропуском

РИАМО вчера в 13:20
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
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Политика

Грызлов оценил ситуацию в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.
RT на русском 16:04
Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Мясников отметил, что низкая смертность от COVID-19 фиксируется не только в России, но и в целом в странах бывшего СССР.
BFM.ru 01:40
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Политика

Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Демократы в палате представителей США, которые руководят комитетами, потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на письмо парламентариев.
РИА Новости 16:13
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
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Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
40
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
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Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
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Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
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Политика

В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу

США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
РБК 16:08
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Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
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Общество

Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2

Власти Москвы не планируют ограничивать в перемещениях людей, у которых обнаружат антитела к коронавирусной инфекции.
Известия 13:54
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Технологии

Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс

Специалисты компании ZALA Aero, которая входит в российский концерн "Калашников", разработали новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.
Pravda.Ru вчера в 07:46
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Здоровье

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 15:01
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Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
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Биатлон

Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии

Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
Общество

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
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Общество

В США на 163% «взлетели» продажи игровых приставок

На 163% до $420 млн вырос объем продаж игровых консолей в апреле в США, следует из отчета компании NPD Group, сообщает 22 мая издание Gamesindustry.
ИА Красная Весна 15:59
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Футбол

Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
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Общество

Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах

Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере.
РБК вчера в 20:16
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Общество

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
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Kia готовит новый компактный ситикар

Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
Car.ru 12:20
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Канте боится играть в футбол из-за коронавируса

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