Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.
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В Ростовской области отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно
Правительство Ростовской области06:19
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Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Армия и оружие
Стало известно о первых за три месяца ударах России в Идлибе
Как пишет портал «Лента.ру», стало известно о нанесении ракетно-бомбового удара силами ВКС России по районам сосредоточения террористических группировок в Сирии.
Военное дело 04:27
Общество
В Москве появился новый вид электронных пропусков
Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Единоборства
Немков оценил шансы Емельяненко и Исмаилова на победу
Российский спортсмен Вадим Немков рассказал о шансах Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова на победу в их очном бою.
ProstoProSport 08:44
Армия и оружие
СМИ выяснили причину крушения Су-57
Американский журнал Popular Mechanics поставил под сомнение тот факт, что Су-57 летал сам, так как для этого нужно установить оборудование для дистанционного управления элеронами, хвостовым оперением.
Утро.ru 02 июня в 04:40
Политика
Путин поручил завершить газификацию до 2030 года
Президент Владимир Путин поручил провести газификацию в два этапа: первый должен завершиться к 2024 года, второй - к 2030 году.
Комсомольская правда 09:05
Общество
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
Коммерсантъ 08:51
Армия и оружие
Угрожают ли России бомбардировщики США в Черном море
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, которые ранее отработали запуск противокорабельных ракет в Черном море, могут стать «особенно серьезной проблемой» для российского флота.
Rambler News Service вчера в 04:07
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Технологии
Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона.
Твой Континент 05:14
Политика
Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования
Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 09:14
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Политика
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Общество
Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 06:39
Киберспорт
FlyToMoon прошла во второй раунд плей-офф ESL One Birmingham 2020
Победители прошли во второй раунд нижней сетки, где встретятся с проигравшими из пар Team Secret — Alliance и VP.Prodigy — Team Nigma.
Матч ТВ 02 июня в 15:57
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Федора Бондарчука
Развод Светланы и Фёдора не отразился на Варваре — родители продолжили уделять достаточно внимания девочке, которой исполнился уже 21 год. скриншот видеоролика интервью Ксении Собчак со Светланой Бондарчук Бондарчук не впервые появляется на съемках у Ксении.
Версия.Инфо вчера в 03:45
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Политика
Украина надеется на переговоры в Нормандском формате в 2020 году
Проведение в 2020 году очередного «нормандского саммита» уже анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Live24 08:52
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
Известия 08:52
Происшествия
В Норвегии оползень унес в море восемь домов
Стихия разрушила половину жилых зданий в населенном пункте. Также оползень унес в море собаку, которую впоследствии удалось спасти.
Известия 09:05
Энергетика
Нефтяникам рекомендовали перенаправить экспорт на внутренний рынок
Минэнерго поручило нефтяным компаниям в июне «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок.
Компания 07:20