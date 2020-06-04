Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.

Общество В Москве появился новый вид электронных пропусков Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.

Единоборства Немков оценил шансы Емельяненко и Исмаилова на победу Российский спортсмен Вадим Немков рассказал о шансах Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова на победу в их очном бою.

Армия и оружие СМИ выяснили причину крушения Су-57 Американский журнал Popular Mechanics поставил под сомнение тот факт, что Су-57 летал сам, так как для этого нужно установить оборудование для дистанционного управления элеронами, хвостовым оперением.

Политика Путин поручил завершить газификацию до 2030 года Президент Владимир Путин поручил провести газификацию в два этапа: первый должен завершиться к 2024 года, второй - к 2030 году.

Технологии Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона. 258

Политика Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. 4

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 88

Политика Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 94

Происшествия Начало разлива топлива в Норильске попало на видео 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. 3

Общество Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Киберспорт FlyToMoon прошла во второй раунд плей-офф ESL One Birmingham 2020 Победители прошли во второй раунд нижней сетки, где встретятся с проигравшими из пар Team Secret — Alliance и VP.Prodigy — Team Nigma.

Шоу-бизнес Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Федора Бондарчука Развод Светланы и Фёдора не отразился на Варваре — родители продолжили уделять достаточно внимания девочке, которой исполнился уже 21 год. скриншот видеоролика интервью Ксении Собчак со Светланой Бондарчук Бондарчук не впервые появляется на съемках у Ксении. 5

Общество Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания. 32