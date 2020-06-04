Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.
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В Ростове отменили пропускной режим

Блокнот Ростов-на-Дону07:13

В Ростовской области отменили пропуска на перемещение к месту работы и обратно

Дон-ТР07:16

В Ростовской области отменили справки и разрешения на передвижение к месту работы

Donday.ru07:14

Четверг в Ростове: власти пошли на отмену пропускного режима

Rostov gazeta11:26

В Ростове и области аннулировали спецпропуска на передвижение

1rnd.ru07:03

Справки на перемещение к месту работы и обратно отменили в Ростовской области

Don2406:41

В Ростовской области отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно

Правительство Ростовской области06:19
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
2
Театры

Мариинский театр из-за пандемии потерял более 1 млрд рублей

InterMedia напоминает: Мариинский театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для публики в середине марта.
ИА InterMedia 10:11
3
Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
697
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
5
Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
46
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
6
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

«Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Известия 14:46
2
Общество

Власти Вашингтона отменили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
Политика

Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
1,2K
Армия и оружие

Для украинских военных ввели два новых звания

В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
5
Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
197
Общество

Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец 03:46
110
Общество

Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
60
Общество

Overcooked отдают бесплатно — новая раздача в Epic Games Store

В Epic Games Store стартовала новая раздача. До 11 июня все желающие могут бесплатно забрать Overcooked.
Cyber.sports.ru 14:00
34
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
479
Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру 09:51
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры

Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
REGNUM 11:53
Шоу-бизнес

Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

RuNews24.ru вчера в 16:53
54
Наука

Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 01 июня в 10:46
95
Происшествия

Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео

Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
4
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2K
Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
1,2K
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
353
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
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Происшествия

РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко

Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
343
Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Сегодня, 4 июня, компания Toyota официально представила обновленный внедорожник Toyota Fortuner.
Новые автомобили вчера в 23:42
1
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Право.ру вчера в 06:28
84
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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