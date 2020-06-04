Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.
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В Ростовской области отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно
Правительство Ростовской области06:19
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Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Театры
Мариинский театр из-за пандемии потерял более 1 млрд рублей
InterMedia напоминает: Мариинский театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для публики в середине марта.
ИА InterMedia 10:11
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
«Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Известия 14:46
Общество
Власти Вашингтона отменили комендантский час
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Армия и оружие
Для украинских военных ввели два новых звания
В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец 03:46
Общество
Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
Общество
Overcooked отдают бесплатно — новая раздача в Epic Games Store
В Epic Games Store стартовала новая раздача. До 11 июня все желающие могут бесплатно забрать Overcooked.
Cyber.sports.ru 14:00
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры
Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
REGNUM 11:53
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвасталась результатами голодовки
RuNews24.ru вчера в 16:53
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Происшествия
Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео
Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Сегодня, 4 июня, компания Toyota официально представила обновленный внедорожник Toyota Fortuner.
Новые автомобили вчера в 23:42
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Право.ру вчера в 06:28
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38