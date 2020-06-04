Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.

Общество Российские доставщики еды заявили о забастовке В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись. 5

Происшествия Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова «Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. 2

Общество Власти Вашингтона отменили комендантский час Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.

Армия и оружие Для украинских военных ввели два новых звания В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания. 5

Общество Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph. 60

Армия и оружие Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.

Происшествия Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная. 4

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2K

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 353