Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.
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В Ростовской области отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно
Правительство Ростовской области06:19
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МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
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В английской премьер-лиге разрешили использовать пять замен
После возобновления английской премьер-лиги команды смогут делать пять замен во время матча.
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