Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.
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В Ростовской области отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно
Правительство Ростовской области06:19
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Коммерсантъ 08:45
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Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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Армия и оружие
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Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Компания 10:44
Общество
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В Тульской области размыло районную дорогу
Из-за сильных дождей в Суворовском районе Тульской области размыло и подтопило участок местной дороги.
Тульская пресса 02:21
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Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношениях клуба со спонсорами в период пандемии коронавируса.
RT на русском 10:45
Политика
Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
Российская газета 10:22
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
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РБК вчера в 03:28
Здоровье
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 09:41
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ТАСС вчера в 12:43
Общество
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РЕН ТВ 02:13
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Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей
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Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
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Общество
МЧС проверит систему оповещения по всей стране
МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
Политика
Лукашенко отправил в отставку все правительство
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Суть событий вчера в 13:15
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50