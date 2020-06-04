Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

В Ростовской области отменили пропуска на перемещение к месту работы и обратно

Дон-ТР07:16

В Ростовской области отменили справки и разрешения на передвижение к месту работы

Donday.ru07:14

В Ростове и области аннулировали спецпропуска на передвижение

1rnd.ru07:03

В Ростове отменили пропускной режим

Блокнот Ростов-на-Дону07:13

Без бумажки: Голубев разрешил ростовчанам ходить на работу без пропусков и справок

Rostov gazeta06:49

Справки на перемещение к месту работы и обратно отменили в Ростовской области

Don2406:41

В Ростовской области отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно

Правительство Ростовской области06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика

ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
160
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
63
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
637
Технологии

Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона.
Твой Континент 05:14
265
Шоу-бизнес

Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 09:31
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
1,6K
Общество

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ 08:45
307
Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
13
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
161
Армия и оружие

Народную милицию ЛНР перевели в состояние постоянной боевой готовности

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики переведена в состояние постоянной боевой готовности, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 05:03
3
Биатлон

Королькевич отреагировал на намёки Драчёва о допинге

Тренер Владимир Королькевич заявил, что потребует объяснений от президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, который намекал на его возможную причастность к допинговым нарушениям Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт.
Чемпионат 09:40
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
221
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
3,7K
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
107
Общество

Потанин за день потерял $1,5 млрд после аварии в Норильске

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин за день лишился 1,5 миллиарда долларов своего состояния из-за падения акций.
Компания 10:44
Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
87
Происшествия

В Тульской области размыло районную дорогу

Из-за сильных дождей в Суворовском районе Тульской области размыло и подтопило участок местной дороги.
Тульская пресса 02:21
1
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
7
Футбол

Генеральный директор ПФК ЦСКА: на какое-то время придётся затянуть поясок

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношениях клуба со спонсорами в период пандемии коронавируса.
RT на русском 10:45
Политика

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
Российская газета 10:22
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
836
Здоровье

Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса

Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 09:41
Экономика

Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику

Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 12:43
7
Общество

Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США

Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
27
Происшествия

Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей

Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02
26
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
1
Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
136
Общество

МЧС проверит систему оповещения по всей стране

МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
671
Политика

Лукашенко отправил в отставку все правительство

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Суть событий вчера в 13:15
1,5K
Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное