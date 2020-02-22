Происшествия
РБКПри взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. ЧП произошло на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома 1984 года постройки.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика
Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
Футбол
«Сочи» может подписать чемпиона мира Рами
Напомним, что Рами выиграл чемпионат мира-2018 в России в составе сборной Франции.
Политика
Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом».
Политика
Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым
В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Армия и оружие
В России признали неспособность модернизировать советские крейсеры и эсминцы
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
Китайские пользователи обсудили встречу эвакуированных граждан Украины
Пользователи китайского новостного портала Toutiao высказались о своем отношении к протестующим жителям поселка Новые Санжары, которые отказались принимать своих сограждан, эвакуированных из провинции Хубэй.
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Общество
Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации
Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.
Происшествия
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
Футбол
«Рубин» обыграл «Шериф» в контрольном матче
«Рубин» сегодня на поле спортивного комплекса отеля «Беллис» провел заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции против молдавского «Шерифа».
Общество
Граждан Украины предупредили о снижении пенсий
Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Общество
Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за помощь в борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью предпринимателю Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за помощь в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Единоборства
Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри
По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
Происшествия
В центре Челябинска подростка зарезали в массовой драке
Массовая драка произошла в центре Челябинска ночью 22 февраля.
Технологии
Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году
В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.