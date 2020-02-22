Происшествия

РБКРБКПри взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. ЧП произошло на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома 1984 года постройки.
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СКР возбудил дело после взрыва газа в доме в Азове

Коммерсантъ05:38

После взрыва газа в Азове возбуждено дело

RT на русском05:06

СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области

РИА Новости05:31

При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Lenta.ru03:50

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Азове

ТАСС05:17

Эвакуированных из-за взрыва газа жильцов дома в Азове разместили в гостинице

Интерфакс04:50

СК завел дело после гибели людей при взрыве газа в Ростовской области

РБК05:53
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Политика

Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
REGNUM 04:48
Футбол

«Сочи» может подписать чемпиона мира Рами

Напомним, что Рами выиграл чемпионат мира-2018 в России в составе сборной Франции.
Metaratings вчера в 11:41
Политика

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
РИА Новости вчера в 14:06
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ вчера в 07:35
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия 20 февраля в 17:40
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом».
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика

Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Lenta.ru 04:46
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Армия и оружие

В России признали неспособность модернизировать советские крейсеры и эсминцы

Lenta.ru 05:21
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости вчера в 06:19
Общество

Китайские пользователи обсудили встречу эвакуированных граждан Украины

Пользователи китайского новостного портала Toutiao высказались о своем отношении к протестующим жителям поселка Новые Санжары, которые отказались принимать своих сограждан, эвакуированных из провинции Хубэй.
Известия вчера в 21:08
Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань вчера в 06:38
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru вчера в 18:15
Футбол

«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

Вести.Ru 20 февраля в 06:15
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 02:59
Общество

Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации

Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.
РБК 03:53
Происшествия

Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов

Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
РИА Новости 04:26
Футбол

«Рубин» обыграл «Шериф» в контрольном матче

«Рубин» сегодня на поле спортивного комплекса отеля «Беллис» провел заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции против молдавского «Шерифа».
БИЗНЕС Online 05:40
Общество

Граждан Украины предупредили о снижении пенсий

Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
BFM.ru 01:17
Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт 20 февраля в 07:14
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.
Страна Советов on-line 02:35
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 19 февраля в 06:51
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском 20 февраля в 23:34
Общество

Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за помощь в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью предпринимателю Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за помощь в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19.
Известия 00:05
Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

Российская газета вчера в 21:15
Единоборства

Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри

По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
Bookmaker-ratings.ru 01:22
Происшествия

В центре Челябинска подростка зарезали в массовой драке

Массовая драка произошла в центре Челябинска ночью 22 февраля.
РБК 05:25
Технологии

Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году

В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.
Что происходит 02:24
Футбол

Бруну Фернандеш: «Я фанат Роналду. Поэтому я мечтал играть за „Манчестер Юнайтед“»

Sports.ru 04:12
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