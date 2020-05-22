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РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Магазинам непродовольственных товаров разрешили работать с 25 мая в Ростовской област

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На Дону откроют непродовольственные магазины и дежурные группы в детсадах

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В Ростовской области с 25 мая откроются непродовольственные магазины

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В Ростовской области расширили перечень работающих предприятий

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Непродовольственные магазины в Ростовской области возобновят работу со следующей недели

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Власти Ростовской области разрешили открыться магазинам непродовольственных товаров

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Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»

Правительство Ростовской области12:42
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Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
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