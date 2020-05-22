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РИА НовостиВ Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»
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