Коронавирус
РИА НовостиВ Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»
Правительство Ростовской области12:42
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Происшествия
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В Чечне заявили, что Кадыров здоров
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Новый Калининград Бывший кожвендиспансер и нынешний Центр специализированных видов медпомощи в Калининграде на ул. Барнаульской перепрофилировали под размещение заражённых коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 14:45
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Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
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При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
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В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
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Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
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3DNews 17:25
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Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
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Здоровье
Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи
В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний.
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Общество
В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
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NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
В составе NAVI по Dota 2 произошло изменение — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в украинской организации будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич.
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Грызлов оценил ситуацию в Донбассе
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.
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«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
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В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
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В Японии на тестах заметили новый Subaru Levorg
В ноябре прошлого года компания Subaru представила второе поколение Levorg версией V-Sport Special Edition.
32CARS.ru 20 мая в 12:16
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
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