Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Магазинам непродовольственных товаров разрешили работать с 25 мая в Ростовской област

Rostov gazeta13:37

На Дону откроют непродовольственные магазины и дежурные группы в детсадах

Дон-ТР13:33

Власти Ростовской области разрешили открыться магазинам непродовольственных товаров

1rnd.ru12:56

В Ростовской области расширили перечень работающих предприятий

РБК Ростов-на-Дону13:09

Непродовольственные магазины в Ростовской области возобновят работу со следующей недели

Donday.ru13:06

В Ростовской области с 25 мая откроются непродовольственные магазины

Don2413:15

Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»

Правительство Ростовской области12:42
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом

Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
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Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Сайт интересных новостей 13:18
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
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Общество

Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
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Общество

В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение

Представитель МВД Саудовской Аравии Талаль аш-Шальхуб в эфире "Аль-Арабия" заявил, что в стране с 22 мая введен полный запрет на передвижение.
Газета.Ru 15:00
Футбол

«Монако» намерен продать 30 игроков

Клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро благодаря продажам игроков, сообщает источник со ссылкой на AFP.Отметим, ранее стало известно об интересе ряда топ-клубов к форварду «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру.
Soccer.ru 04:19
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Политика

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
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Здоровье

Бывший кожвендиспансер перепрофилировали под лечение COVID-19

Новый Калининград Бывший кожвендиспансер и нынешний Центр специализированных видов медпомощи в Калининграде на ул. Барнаульской перепрофилировали под размещение заражённых коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 14:45
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Происшествия

При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека

RT на русском 16:36
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Происшествия

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
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Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Шоу-бизнес

Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным

80-летняя оветская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда фильмов "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что десять лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным.
Московский Комсомолец 12:04
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Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
1
Здоровье

Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний.
ТВ Центр 11:39
45
Общество

В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
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Культура

Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
Газета.Ru 16:56
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Киберспорт

NAVI объявили о замене в составе по Dota 2

В составе NAVI по Dota 2 произошло изменение — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в украинской организации будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич.
Чемпионат 11:57
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Политика

Грызлов оценил ситуацию в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.
RT на русском 16:04
Авто

Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова

«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
Автоновости дня вчера в 05:57
9
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
45
Авто

В Японии на тестах заметили новый Subaru Levorg

В ноябре прошлого года компания Subaru представила второе поколение Levorg версией V-Sport Special Edition.
32CARS.ru 20 мая в 12:16
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
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Энергетика

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
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