Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Магазинам непродовольственных товаров разрешили работать с 25 мая в Ростовской област

Rostov gazeta13:37

Власти Ростовской области разрешили открыться магазинам непродовольственных товаров

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Губернатор: «С 25 мая на Дону будет разрешена торговля непродовольственными товарами»

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