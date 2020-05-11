Коронавирус
Коммерсантъ Ростов-на-ДонуВ Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения на территории региона действуют «до особого распоряжения», которого пока не было. В ближайшие дни в Ростовской области примут документ, регламентирующий условия и этапы выхода из ограничительных мероприятий.
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Региональный штаб опроверг слухи о снятии ограничений в Ростовской области
Правительство Ростовской областивчера в 14:12
Власти Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений по коронавирусу
Donnews.ruвчера в 16:56
Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира Путина
КП - Ростов-на-Донувчера в 22:15
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Футбол
«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»
Центральный защитник «Тоттенхэма» Хуан Фойт был предложен «Барселоне» для потенциального трансфера этим летом.
Матч ТВ 02:55
Здоровье
В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим
Перчаточный режим в Алтайском крае не ввели, но все может измениться.
Толк 04:35
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Транспорт
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ 03:43
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Политика
Украинский эксперт назвал Зеленского «слабаком»
Киев, 12 мая 2020, 10:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и не принимает решений, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире Youtube-канала Topinform.
REGNUM 03:03
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Общество
В Петербурге более 20 ТЦ проверили на соблюдение режима самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%
Падение продаж составило 72,4%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 05:27
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Общество
Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»
Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57