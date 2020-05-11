Ограничения на территории региона действуют «до особого распоряжения», которого пока не было. В ближайшие дни в Ростовской области примут документ, регламентирующий условия и этапы выхода из ограничительных мероприятий.

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 195

Политика Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.

Общество Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать. 2

Общество МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 3K

Происшествия Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.

Футбол «Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма» Центральный защитник «Тоттенхэма» Хуан Фойт был предложен «Барселоне» для потенциального трансфера этим летом.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 3

Транспорт ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска. 33

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 227

Политика Украинский эксперт назвал Зеленского «слабаком» Киев, 12 мая 2020, 10:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и не принимает решений, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире Youtube-канала Topinform. 1