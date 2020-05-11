Коронавирус

Коммерсантъ Ростов-на-ДонуКоммерсантъ Ростов-на-ДонуВ Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира Путина

КП - Ростов-на-Донувчера в 22:15

Власти Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений по коронавирусу

Donnews.ruвчера в 16:56

Режим ограничений на Дону продолжит действовать до особого распоряжения губернатора

Don24вчера в 14:02

Региональный штаб опроверг слухи о снятии ограничений в Ростовской области

Правительство Ростовской областивчера в 14:12

В Ростовской области продолжают действовать введённые из-за коронавируса ограничения

1rnd.ruвчера в 13:59

Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области

Donday.ruвчера в 13:47

Продолжаем продолжать: на Дону сохранили режим самоизоляции

РБК Ростов-на-Донувчера в 13:40
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Происшествия

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
2
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость масок и перчаток

«Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками»,— сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжлов (комментарий опубликован в Telegram-канале городского оперштаба).
Коммерсантъ 05:51
50
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
77
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,5K
Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
496
Политика

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,2K
Транспорт

Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Политика

Трамп запретил пенсионным фондам США инвестировать в китайские акции

Инвестировать в акции китайских компаний запретил американским федеральным пенсионным фондам президент США Дональд Трамп, 12 мая сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации президента США.
ИА Красная Весна 06:28
2
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
40
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
5,6K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
4
Политика

Власти США хотят обвинить Китай в попытках украсть данные о вакцине

По информации The New York Times, Вашингтон утверждает, что китайцы хотят завладеть исследованиями о методах лечения коронавируса.
RuNews24.ru 01:00
28
Общество

В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия

В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:48
45
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
1,7K
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
23
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
1,1K
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
646
Здоровье

Российский препарат от коронавируса проходит клинические испытания

Российский препарат от COVID-19 испытывают уже 11 центров, наблюдая положительную динамику.
ПолитРоссия 05:33
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Экономика

Минкомсвязь: рекламные доходы СМИ по итогам года могут упасть на 30%

Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 06:44
Общество

Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»

Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
2
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Кино

Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции

Экономика сегодня 05:54
4
Общество

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон вчера в 09:25
Общество

Вице-мэр Новороссийска уволена за шашлыки во время карантина

ИА Красная Весна вчера в 14:13
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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