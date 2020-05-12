Коронавирус
РИА НовостиВ Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Важно соблюдать рекомендации главного санитарного врача и не допустить роста заболеваемости. Пока ежедневно мы регистрируем 80–90 новых случаев. Всего в области инфицировано почти 2000 человек. Чтобы не допустить роста заболеваемости, важно строго соблюдать масочный режим.
— Василий Голубев, российский политикDon24 13:58
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Взгляд.ру 12:12
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