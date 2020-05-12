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Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.

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Авто Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA). 1

Экономика «Почту» подписывают на субсидию Компании предлагают компенсировать доставку прессы Комитет Госдумы по информполитике просит правительство вернуть "Почте России" ежегодную субсидию на доставку газет и журналов, которая до 2014 года составляла 3,5 млрд руб. С учетом инфляции на эти цели теперь нужно 9 млрд руб.: такая субсидия сделает прессу по подписке дешевле, чем в рознице, и увеличит спрос на нее, надеются участники рынка.

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