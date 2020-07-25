Происшествия
Российская газетаПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Технологии
Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров
Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
Live24 06:00
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Общество
В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Известия 16:25
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейская компания Kia предоставила первые снимки нового кроссовера Sonet.
ToDay News Ufa 23 июля в 08:13
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Футбол
Дзюба назвал вандерфульной победу «Зенита» в финале Кубка России
Финал Кубка России по футболу прошёл в Екатеринбурге. «Зенит» стал четырёхкратным обладателем трофея.
Говорит Москва 15:18
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании
Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:38
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Gazeta.SPb 16:17
Хоккей
Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался
Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
Sport.ru 11:14
Экономика
Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень
21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Интерфакс 23 июля в 09:48
Здоровье
Кубанский Роспотребнадзор считает разговор о карантине преждевременным
По словам Татьяны Гречаной, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией до 90 человек в день пока не означает резкого скачка и «разговоры о карантине преждевременны».
ИА Красная Весна вчера в 18:26
Путешествия
Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз
Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс.Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс.Путешествиях", пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
Газета.Ru 07:45
Политика
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК 05:25
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Zivert, Niletto и другие звезды на выпускном Музыки Первого
Тима Белорусских 24 июля в Парке Горького более 60 артистов пришли поздравить выпускников с окончанием школы.
Woman.ru 09:50
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
В «Царском Селе» ребенок уронил бронзовый бюст XVIII века
АиФ Санкт-Петербург 23 июля в 13:37
Общество
ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40