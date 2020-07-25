Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

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