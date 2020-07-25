Происшествия

ТАССТАССВ Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери

РИА Новости13:50

Похищенного в роддоме Сальска младенца нашли живым в Калмыкии

Donday.ru09:20

Похищенного из роддома новорожденного вернули матери

161.ru14:07

По факту похищения ребенка в Сальске возбуждено уголовное дело

КП - Ростов-на-Дону13:25

Задержана подозреваемая в похищении ребёнка из сальского роддома

1rnd.ru11:15

Матери похищенного под Ростовом младенца предлагали обменяться детьми

РЕН ТВ07:00

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

RT на русском 14:24
Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
114
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
1K
Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Интерфакс 14:13
122
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
677
Футбол

Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru вчера в 23:50
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
2,1K
Футбол

Дзюба: «Химки» с марта не играли, а так несутся

Дзюба подчеркнул, что в финале «Зениту» нужны эмоции. Такие игры, по его словам, особые — нужно выкладываться максимально.
Нева Спорт 01:52
Армия и оружие

«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России

Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы.
РИА Новости 11:47
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
8,5K
Футбол

Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия

Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека

В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
6
Общество

Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести вчера в 10:14
9
Общество

ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом

Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
REGNUM 03:38
17
Музыка

Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин

Британо-американская рок-группа Fleetwood Mac создана Питером Грином и барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году.
Gazeta.SPb 14:01
Армия и оружие

Эксперт Конаныхин заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17

Технический эксперт Дмитрий Конаныхин озвучил новую версию крушения малайзиского Boeing-777 (рейс MH17) в 2014 года в Донбассе.
Вечерний курьер 03:54
11
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
1,9K
Единоборства

Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
1
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
259
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
468
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
378
Киберспорт

Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
CyberSport.ru 13:07
Общество

На Украине вновь не смогли поднять затонувший танкер Delfi

REGNUM 01:55
1
Политика

В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать проблемы России из-за Крыма.
Lenta.ru 14:29
935
Экономика

Россиянам с 1 августа начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor 05:42
64
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
59
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,2K
Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости вчера в 04:57
3
Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
49
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
742
Как работают Яндекс.Новости?
Главное