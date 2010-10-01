Общество
Город N (Ростов)В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений
В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой.
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Авто
Kia сертифицировала новый Optima для РФ под названием Kia K5
Газета DAILY вчера в 15:34
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Происшествия
Ефремова вернули под домашний арест после допроса
Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 14:00
Игры
IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII
Игромания.ру 14:45
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск.
ТАСС 09:31
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия
В Воронеже задержали сбившего троих пешеходов полицейского
В Воронеже 24-летний полицейский, выехав на автомобиле на тротуар, сбил троих пешеходов.
Газета.Ru вчера в 08:57
Игры
Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
Общество
Вторая волна коронавируса надвигается на США
Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19.
Соловей.Инфо 11:45
Спорт
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Армия и оружие
МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом
«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.
Известия 05:26
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Здоровье
Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог
Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 01:24
Здоровье
Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор
Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса на Украине готовят срочные меры
Минздрав Украины готовит срочные меры после того, как количество зараженных коронавирусом в стране побило очередной антирекорд.
Соловей.Инфо 11:53
Киберспорт
Геннди Тартаковский рассказал о работе над Samurai Jack: Battle Through Time
Игромания.ру 15:06
Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
Политика
США выделят Украине $250 млн военной помощи
Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн.
ТАСС 09:34
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Здоровье
Четыре детских сада и школа в Южно-Сахалинске закрыты на карантин
В Южно-Сахалинске в связи с получением положительных результатов на COVID-2019 у родителей детей, посещающих образовательные учреждения, на основании постановлений Роспотребнадзора закрыты для проведения заключительной дезинфекции ДОУ №5, 8, 38, 50 и СОШ №8. О карантине в одном из этих детсадов Sakh.com писал сегодня.
Сахалин.Инфо 06:32
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.
Lenta.ru 18:38