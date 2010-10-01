В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений

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