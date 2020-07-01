ЖКХ
Панорама Ростова-на-ДонуВ Ростовской области с 1 июля повысили плату за ЖКХ
Тарифы на ЖКХ в Ростовской области с 1 июля подорожали в среднем на 2,4%, следует из сообщения Региональной службы по тарифам (РСТ). Электричество стало дороже на 4%. В домах, где есть газ, свет теперь стоит 4,11 руб. за кВт.ч в пределах соцнормы и 5,75 - если потребили больше.
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В Новосибирской области в день изменения Конституции подорожали услуги ЖКХ
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