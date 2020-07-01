Тарифы на ЖКХ в Ростовской области с 1 июля подорожали в среднем на 2,4%, следует из сообщения Региональной службы по тарифам (РСТ). Электричество стало дороже на 4%. В домах, где есть газ, свет теперь стоит 4,11 руб. за кВт.ч в пределах соцнормы и 5,75 - если потребили больше.

В Ростовской области с 1 июля повысили плату за ЖКХ

Экономика Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.

Наука Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете Ученые выяснили, что пациенты с сахарным диабетом II типа или ожирением могут защититься от повреждения кровеносных сосудов с помощью препаратов для лечения болезни Альцгеймера. 4

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 41

Политика Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана. 112

Хоккей Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 28

Общество Жителей Подмосковья призвали отказаться от воздушных шариков В ведомстве заявляют, что к ним поступают обращения от граждан, обеспокоенных ущербом окружающей среде, который наносится в результате запуска в небо гелиевых шаров, фонариков и светошаров в ходе публичных мероприятий или по инициативе отдельных людей. 29

Экономика Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 929

Здоровье Пандемия COVID-19 в США выходит из-под контроля — инфекционист Фаучи Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией может достигнуть 100 тыс. в день, в результате чего пандемия COVID-19 может выйти из-под контроля.

Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Общество На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в столичном районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней в избирательную урну, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения. 55

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 130

Футбол АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 1

Наука Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты. 6

Шоу-бизнес 40-летняя Виктория Боня призналась, что ей нравится одиночество 40-летняя Виктория Боня призналась, что ей нравится одиночество Напомним, на прошлой неделе Виктория призналась, что ее экс-бойфренд болен.