Тарифы на ЖКХ в Ростовской области с 1 июля подорожали в среднем на 2,4%, следует из сообщения Региональной службы по тарифам (РСТ). Электричество стало дороже на 4%. В домах, где есть газ, свет теперь стоит 4,11 руб. за кВт.ч в пределах соцнормы и 5,75 - если потребили больше.

В Ростовской области с 1 июля повысили плату за ЖКХ

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