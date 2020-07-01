ЖКХ
Панорама Ростова-на-ДонуВ Ростовской области с 1 июля повысили плату за ЖКХ
Тарифы на ЖКХ в Ростовской области с 1 июля подорожали в среднем на 2,4%, следует из сообщения Региональной службы по тарифам (РСТ). Электричество стало дороже на 4%. В домах, где есть газ, свет теперь стоит 4,11 руб. за кВт.ч в пределах соцнормы и 5,75 - если потребили больше.
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Picsnews.net вчера в 02:24
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Деловое.ТВ вчера в 01:35
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Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
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РИА Новости 12:00
Происшествия
Памфилова поручила разобраться в инциденте с журналистом в Петербурге
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РИА Новости 11:30
Политика
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Anews 08:07
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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ТАСС 10:26
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Политика
В ЦИКе объяснили публикацию результатов голосования до его завершения
По последним данным, ЦИК обработала 10% протоколов. За поправки в Конституцию проголосовали 70,81% граждан.
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Политика
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РИА Новости 11:53
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
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В бездне Тихого океана нашли странных ксенофиофоров
Четыре новых вида и два новых рода обнаружили в глубокой впадине на дне Тихого океана.
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США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
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В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
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