Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.

В Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ

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