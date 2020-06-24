Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.

В Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ

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Армия и оружие Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге. 2

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Происшествия Врач-педиатр скончалась от коронавируса в Миассе В Миассе от пневмонии, вызванной коронавирусом скончалась врач-педиатр городской детской поликлиники.

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Армия и оружие Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II на применение перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности. 1

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