Энергетика
Бизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ
Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
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Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
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Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
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Известный екатеринбургский хирург умер от коронавируса
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
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Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить
Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
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Врач-педиатр скончалась от коронавируса в Миассе
В Миассе от пневмонии, вызванной коронавирусом скончалась врач-педиатр городской детской поликлиники.
Первый областной 07:26
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Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
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Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
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Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Биатлон
Драчев примет участие в выборах президента СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
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Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II на применение перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
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Коммерсантъ вчера в 17:55
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Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
В четверг, 25 июня, стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня утром проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию страны.
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